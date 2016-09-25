Фьюри могут отстранить от бокса на четыре года из-за допинг-теста - СМИ

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался пройти тест на допинг, из-за чего может получить дисквалификацию. Об этом сообщает Mirror, ссылаясь на собственный источник.

По словам источника, в течение последних недель боксера несколько раз посещали представители Британского антидопингового агентства (UKAD), но каждый раз Фьюри отвечал: "Идите к черту".

Проверка на допинг была необходимым условием перед боем Фьюри с Владимиром Кличко.

Издание также отмечает, что отказ Фьюри пройти допинг-тест может повлечь дисквалификацию боксера на четыре года. При этом, пока что сторона Фьюри и UKAD отказываются давать комментарии по данному поводу.

Напомним, ранее Фьюри во второй раз отменил бой против Владимира Кличко. Британские СМИ считают, что это произошло из-за депрессии британского боксера.