Кличко после переноса боя с Фьюри: Буду двигаться дальше и сообщу, против кого отбоксирую

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко, несмотря на очередной перенос боя-реванша с британцем Тайсоном Фьюри, намерен продолжать профессиональную карьеру в ринге. Об этом он сказал в комментарии для ESPN.

"Я совершенно разочарован, что бой с Фьюри отменился второй раз. Я нахожусь в отличной форме и хотел забрать свои чемпионские пояса обратно", — сказал Кличко.

"Боя 29 октября в Тайсоном не будет по вине британца. Буду двигаться дальше и сообщу, когда и против кого состоится мой следующий бой. Будем на связи с санкционирующими органами, которые должны что-то решить с поясами. Я сообщу", — добавил украинец.

Ожидается, что мировые боксерские организации в ближайшее время смогут отобрать пояса у Фьюри из-за его длительного бездействия на ринге.

Вместе с тем, Кличко может провести следующий бой уже 10 декабря. По информации немецкого издания Bild, он уже забронировал на этот день арену в Гамбурге.

Как сообщал УНИАН, ранее бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Тайсона Фьюри и украинцем Владимиром Кличко был перенесен во второй раз по по инициативе британца. Официальная причина, по которой Фьюри не сможет выйти на ринг не называется, но, по информации The Telegraph, чемпион мира отказался от боя из-за депрессии.