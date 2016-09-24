Фьюри отказался от боя с Кличко из-за депрессии

Чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри отказался от боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко из-за депресии, сообщает английский The Telegraf со ссылкой на свои источники.

У Фьюри уже были рецедивы депрессии, которой он страдал ранее. Она была связана с потерей мотивации спортсменом. В прошлом британский боксер заявлял, что больше не хочет боксировать и никогда не выйдет в ринг.

В свою очередь, промоутеры Фьюри не раскрывают эту проблему, но отмечают, что "диагноз является слишком серьезным, чтобы позволить ему участвовать в бою".

"Тайсон немедленно приступит к лечению, он должен полностью восстановиться. Вся команда и Тайсон лично хотели бы выразить наши искренние извинения всем тем, кто связан с событием и всем любителям бокса, которые с нетерпением ждали на матч-реванш. Тайсон, по понятным причинам опустошен. Мы сделаем еще одно официальное заявление в установленном порядке", - говорится в релизе команды чемпиона мира.

Как сообщал УНИАН, Фьюри стал чемпионом мира в ноябре 2015 года, выиграв у Кличко по очкам единогласным решением судей.

Впервые бой-реванш был назначен на 9 июля, а затем был перенесен из-за травмы лодыжки британца на 29 октября. В ночь на субботу стало известно, что бой будет перенесен во второй раз.

В связи с этим, из стана украинского экс-чемпиона мира раздаются призывы лишить Фьюри титула чемпиона мира. Дядя и тренер британского боксера Питер Фьюри в ответ на это замечает, что спортсмен отказывается от боя по уважительной причине и отобрать пояса чемпиона мира у Тайсона не могут.

Также сегодня стало известно, что промоутеры другого чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа предложили Кличко провести бой за титул IBF, которым и владеет второй британский чемпион мира.