Бой Кличко - Фьюри вновь будет перенесен - британские СМИ

Информация о возможной отмене боя-реваша между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Владимиром Кличко, запланированного на 29 октября, которая была обнародована сегодня боксерскими инсайдерами Дэном Рафаэлем и Инграмом Джонсом, получила свое неофициальное подтверждение, сообщает Вoxing news.

Информацию о том, что бой не состоится, подтвердили сразу два британских журналиста - обозреватели изданий Daily Star Крис Маккенна и Boxing News Деклан Уоррингтон.

По их данным, бой не отменяется, а переносится на более позднюю дату. На какую именно - пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, бой-реванш Фьюри - Кличко уже однажды переносился, с 9 июля на 29 октября. Тогда причиной переноса была названа травма британского чемпиона мира.

Владимир Кличко потерял все свои титулы чемпиона мира в бою против Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года. Тогда он проиграл сопернику по очкам единогласным решением судей.