Украинский боксер Гвоздик проведет бой против Чилембы 19 ноября

Бронзовый призер Олимпиады Лондон-2012 Александр Гвоздик встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Айзеком Чилембой, сообщает vRINGe.

10-ти раундовый бой состоится 19 ноября в Лас-Вегасе в андеркарте поединка Сергей Ковалев – Андре Уорд.

Это будет 12-й бой Гвоздика на профессиональном ринге.Предыдущие 11 он выиграл, 9 из них - нокаутом.

«Я действительно очень счастлив, что у меня будет возможность выступить в таком большом шоу. Спасибо Top Rank, Main Events и моему менеджеру Эгису Климасу за то, что мои мечты становятся реальностью! Чилемба – серьёзный соперник, и я ожидаю непростого боя. Это хороший тест для меня, и я с ним справлюсь», - отметил Гвоздик после официального объявления о проведении боя.

В свою очередь, тренер украинца Роберт Гарсиа отметил: «Александр – призёр Олимпиады с большим любительским опытом, отличными навыками и выдающейся мощью. Чилемба – очень хороший боец, который проиграл Ковалёву решением судей. Думаю, в бою с ним мы увидим наилучшего Гвоздика. Александр прибыл в США, чтобы стать чемпионом мира, и этот бой позволит ему приблизиться к этой мечте».