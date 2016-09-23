Кличко продолжит карьеру после боя-реванша с Фьюри - менеджер

Украиснкий боксер Владимир Кличко будет "определенно" продолжать карьеру в следующем году, после того, как 29 октября состоится его матч-реванш с Тайсоном Фьюри, сообщает Boxingnewsonline.net со ссылкой на менеджера Бернда Бенте.

«Мы не строим никаких планов после этого боя. Владимир определенно пойдет дальше и будет боксировать и в следующем году. У нас нет никаких планов относительно того, кто будет его соперниками. Мы на 100 процентов сфокусированы на бое с Фьюри. Но этот бой точно не будет для него последним», - заявил Бендте.

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Как сообщал УНИАН, Кличко в ноябре прошлого года титульный бой Тайсону Фьюри по очкам единогласным решением судей и лишился всех своих поясов чемпиона мира.

29 октября в Манчестере (Англия) должен состояться бой-реванш. В нем боксеры оспорят титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям ІВО, WBA и WBO.