Следующий бой Усика может состоятся в декабре в Киеве

Генеральный директор промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал, когда и где может состояться следующий бой новоиспеченного чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика, сообщают "Факты".

“Нам поступило предложение от американского телеканала HBO, но не исключено, что следующий поединок состоится в декабре в Киеве. Конечно же, больше хотелось бы, чтобы Саша предстал в статусе чемпиона мира перед своими болельщиками”, - сказал Александр Красюк.

Также он рассказал о планах чемпионов по другим версиям, из-за которых сейчас невозможно провести объединительный бой.

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"У чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF Дениса Лебедева на носу две обязательные защиты. 3 декабря он будет боксировать с претендентом из Осетии Муратом Гассиевым. А потом ему предстоит встреча с обладателем звания чемпиона мира по версии WBA Бейбутом Шуменовым. К слову, этот боксер из Казахстана в свое время был обидчиком Вячеслава Узелкова. Чемпион мира по версии WBC британец Тони Белью тоже занят: 15 октября он будет проводить бой в Ливерпуле. Кроме того, у Белью тоже есть обязательный претендент — обладатель звания чемпиона WBC Silver латыш Майрис Бриедис. Так что ни о каких договоренностях с нашими потенциальными соперниками речь пока не идет. У украинской команды есть 90 дней до обязательной защиты. До этого срока мы вправе выбрать для добровольной защиты любого соперника из топ-15 рейтинга WBO", - отметил Красюк.

Как сообщал УНИАН, Александр Усик завоевал титул чемпиона мира 18 сентября, победив единогласным решением судей поляка Кшиштофа Гловацкого.