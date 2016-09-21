Мексиканец Руис не будет драться в андеркарте реванша Кличко - Фьюри

Мексиканец Энди Руис (29-0, 19 КО) не будет выступать в рамках вечера бокса в Манчестере, главным событием которого должен стать матч-реванш Кличко — Фьюри, сообщает Братство Кличко.

Планировалось, что в Руис будет драться с кузеном Тайсона Фьюри Хьюи Фьюри, но, как сообщил Питер Фьюри, отец Хьюи, он же дядя Тайсона, являющийся тренером обоих боксеров, этот бой не состоится.

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Отметим, что последний раз Энди Руис выходил в ринг всего полторы недели назад, 10 сентября победив единогласным решением судей Фрэнклина Лоуренса (21-3-2, 16 КО).

Как сообщал УНИАН, вечер профессионального бокса в Манчестере с участием Владимира Кличко должен состояться 29 октября. В этот день украиснкий экс-чемпион мира проведет бой-реванш против Тайсона Фьюри, которому он проиграл по очкам единогласным решением судей в ноябре 2015 года.