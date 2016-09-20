Исполнитель песни "Ехали казаки": Желание сглаживать конфликт с Усиком мгновенно исчезло после слов, что "Крым - это Крым"

Лидер группы "Тень солнца" Сергей Василюк рассказал на своей странице в соцсети о конфликте с чемпионом мира по боксу Александром Усиком и причинах того, почему боксер не вышел на ринг в чемпионском бою с поляком Кшиштофом Гловацки под песню "Ехали казаки", как он выходил обычно раньше.

"Александр Усик впервые за много лет не вышел на ринг под песню «Тень Солнца» вовсе не потому, что Национальная сборная по футболу у него ее «увела» (кажется, так выразился комментатор боя)", - начал Василюк.

"Начнем с того, что сборная по футболу не могла «украсть» у Усика то, что ей не принадлежит: известный боксер не является ее автором, а кроме того, с ним не заключалось ни одно соглашение об использовании этой песни во время выхода на ринг (тем более эксклюзивное). Песня «Казаки» (в народе уже «Ехали казаки») стала музыкальной визитной карточкой сборной Украины исключительно на ЕВРО-2016, но как наши сборники, так и остальные участники турнира, под свою музыкальную визитку на матч не выходили. Следовательно, версия с «увела» не выдерживает никакой критики", - пояснил лидер группы.

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"Отношения между нами и известным украинским боксером были серьезно осложнены его крайне бестактными репликами в наш адрес в начале года, где он обобщенно назвал «комерсами» тех, кто создал вышеупомянутую композицию, советуя, при случае, определиться, чем им заниматься: творчеством или бизнесом. Особенно резкую реакцию эти высказывания вызвали у автора этой песни Кирилла Момота. Шли длительные переговоры, как выйти из этой ситуации достойно всем: и спортсмену, который наговорил лишнего, и автору, чьи чувства были задеты особенно болезненно, и собственно нам, ведь песня «Казаки» в глазах широкой общественности ассоциируется прежде всего с «Тень Солнца», соответственно и слова Усика для рядового зрителя шли в наш адрес", - продолжил Василюк.

"Однако желание сглаживать этот конфликт мгновенно исчезло после просмотра видео с высказываниями Усика о том, что «Крым – это Крым», а мы с россиянами один народ – «славяне». Выбор сделан, точки над «И» расставлены. Точка", - подытожил Василюк.

Как сообщал УНИАН, в субботу Александр Усик стал чемпионом мира по боксу, победив в титульном бою уже экс-чемпиона по версии WBO поляка Кшиштофа Гловацкого.

Усик позиционирует себя как боксер из Украины. Однако, живя в оккупированном Крыму регулярно бывает на разнообразных событиях вместе с так называемым "главой Крыма" Сергеем Аксеновым. А на вопрос украинских журналистов относительно статуса Крыма ответил "Крым – это Крым, а мы с россиянами один народ – славяне".