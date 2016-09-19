Украинского боксера Усика после победы над Гловацки встречали в аэропорту десятки болельщиков (видео)

Украинского боксера Александра Усика, который в ночь с субботы на воскресенье стал чемпионом мира по версии WBO, встречали в аэропорту "Борисполь" десятки болельщиков. Об этом передает ТСН.

По словам Усика, бой был нелегким, ведь Кшиштоф Гловацки хорошо держался даже после ряда точных ударов в подбородок.

В ближайшее время Усик хочет хочет побыть с семьей, после чего вернется к тренировкам. При этом, параллельно боксер хочет заняться актерской карьерой.

Как сообщал УНИАН, в бою за звание чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик по очкам победил поляка Кшиштофа Гловацки.