Украинского боксера Усика после победы над Гловацки встречали в аэропорту десятки болельщиков (видео)
16:31, 19 сентября 2016Бокс
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Новоиспеченный чемпион мира Александр Усик собирается в ближайшее время побыть с семьей и заняться актерской карьерой.
Усика встретили в аэропорту десятки болельщиков / Фото УНИАН
Украинского боксера Александра Усика, который в ночь с субботы на воскресенье стал чемпионом мира по версии WBO, встречали в аэропорту "Борисполь" десятки болельщиков. Об этом передает ТСН.
По словам Усика, бой был нелегким, ведь Кшиштоф Гловацки хорошо держался даже после ряда точных ударов в подбородок.
В ближайшее время Усик хочет хочет побыть с семьей, после чего вернется к тренировкам. При этом, параллельно боксер хочет заняться актерской карьерой.
Как сообщал УНИАН, в бою за звание чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик по очкам победил поляка Кшиштофа Гловацки.
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