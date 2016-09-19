Усик стал новый лидером рейтинга BoxRec в тяжелом весе

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (10-0, 9 КО) возглавил независимый компьютерный рейтинг в своей весовой категории, сообщает Sport Arena.

В ночь с субботы на воскресенье Усик в Гданьске единогласным решением судей одолел поляка Кшиштофа Гловацки и отобрал у него не только Читайте такжеУсик побил рекорд знаменитого боксера Холифилдачемпионский пояс, но и первую строку в рейтинге лучших боксеров по версии портала BoxRec.

Украинец прогрессировал на семь позиций, обойдя других действующих чемпионов мира в тяжелом весе – Тони Белью и Дениса Лебедева.

Помимо Александра Усика в топ-100 боксеров мира в тяжелом весе фигурируют еще три украинца – Дмитрий Кучер (18-я позиция), Исмаил Силлах (82) и Роман Головащенко (98).