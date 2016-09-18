Усик побил рекорд знаменитого боксера Холифилда
11:20, 18 сентября 2016Бокс
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Украинец стал чемпионом мира после 10 проведенных боев.
Усик побил исторический рекорд / Вальдемар Горлушко
Украинский боксер Александр Усик, который прошедшей ночью стал чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе, побил исторический рекорд американца Эвандера Холифилда. Об этом сообщает Sport Arena.
Усику удалось выиграть чемпионский пояс в своем десятом бою на профессиональном уровне, что на два боя раньше, чем это вышло в 1986 году у Холифилда.
Правда, Холифилду это достижение покорилось в 23 года, а спустя два года он стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Усику на данный момент 29 лет.
Как сообщал УНИАН, вчера Александр Усик завоевал титул чемпиона мира после того, как в Гданске по очкам победил действовавшего обладателя пояса Кшиштофа Гловацки.
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