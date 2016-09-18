Усик побил рекорд знаменитого боксера Холифилда

Украинский боксер Александр Усик, который прошедшей ночью стал чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе, побил исторический рекорд американца Эвандера Холифилда. Об этом сообщает Sport Arena.

Усику удалось выиграть чемпионский пояс в своем десятом бою на профессиональном уровне, что на два боя раньше, чем это вышло в 1986 году у Холифилда.

Правда, Холифилду это достижение покорилось в 23 года, а спустя два года он стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Усику на данный момент 29 лет.

Как сообщал УНИАН, вчера Александр Усик завоевал титул чемпиона мира после того, как в Гданске по очкам победил действовавшего обладателя пояса Кшиштофа Гловацки.