Усик после боя: "Прошу прощения у польских болельщиков, ничего личного, это спорт"

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик ответил на вопросы ведущих вечера профессионального бокса в Гданське сразу после боя, прямо в ринге арены в Гданське.

"Прошу прощения у польских болельщиков, ничего личного, это спорт", - сразу попытался разрядить обстановку наш спортсмен, которого постоянно освистывали местные зрители.

Говоря же о поединке, Усик заметил: "Я грамотно провел бой. Это заслуга моего тренера, что не пошел в размены, продолжал держать дистанцию, не отвечал на провокации. Было много всяких нюансов, но я смог выдержать ту линию, которую взял изначально. И только благодаря этому сумел победить."

А отвечая на вопрос польских журналистов о том, чего не хватило его сопернику, отметил: "Я не знаю что нужно делать Гловацки, это задача его тренера. Подсказать ему, что нужно делать Кшиштофу дальше. Это хороший боксер, но сегодня был не его вечер".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Александр Усик завоевал титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, выиграв по очкам единогласным решением судей у Кшиштофа Гловацки из Польши.