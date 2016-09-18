Усик победил Гловацки и стал чемпионом мира по боксу
01:52, 18 сентября 2016Бокс
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Наш спортсмен выиграл по очкам единогласным решением судей.
К2
В Гданське (Польша) завершился бой за титул чемпиона мира по версии WBO, в котором украинец Александр Усик встречался с поляком Кшиштофом Гловацки и победил соперника, став новым чемпионом.
Наш спортсмен выиграл по очкам единогласным решением судей.
Судьи выставили оценки - 119:109, 117:111, 117:111.
Усик с самого начала боя имел преимущество над оппонентом, постоянно его наращивая. К 8-9-му раундам стало понятно, что спасти действующего чемпиона мира может только нокаут. Но, нанести какой-либо увесистый удар, который мог все изменить, поляк просто не смог.
Таким образом, Усик стал чемпионом мира, проведя всего 10 боев на ринге. Предыдущие 9 боев украинец завершал досрочно, нокаутом.
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