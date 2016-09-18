Бокс, бой за звание чемпиона мира WBO, Усик - Гловацки: онлайн-трансляция

Сегодня в Гданське (Польша) состоится бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, в котором поляк Кшиштоф Гловацки будет отстаивать принадлежащий ему пояс в поединке с украинцем Александром Усиком.

29-летний Усик начал карьеру на професисональном ринге в ноябре 2013 года. Провел 9 боев, все выиграл досрочно - нокаутом. Является Интерконтинентальным чемпионом по версии WBО. Бой с Гловацки будет его первым поединком за титул Чемпиона мира.

Усик также успешно выступал на любительском ринге, где последовательно стал чемпионом Европы (2008), мира (2011) и олимпийским чемпионом (2012).

В свою очередь, Гловацки куда более опытный боксер, провел на профи-ринге 26 боев, выиграл все поединки, 16 - досрочно, нокаутом.

На котировках букмекерских контор украинец является фаворитом. Ставка на победу Усика в среднем принимается с коэффициентом 1,35 к 1, на Гловацки - 3,10 к 1, на ничью - 25 к 1.

Бой Усик - Гловацки начнется в субботу в Гданське около 23.00.

ТВ-трансляцию поединка проведет телеканал "Интер".

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!

23.23. Последний бой андеркарда позади и теперь нас ждет только главное противостояние этого вечера - Александр Усик против Кшиштофа Гловацки.

00:34. Ринг-анонсер объявил - до начала главного боя вечера профессионального бокса в Гданське осталось 5 МИНУТ!!!

00:43. На ринг выходит АЛЕКСАНДР УСИК!!! Звучит песня Александра Пономарева "Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся - то Україна..."

00:45. Примечательно, что раньше Усик выходил под песню "Їхали козаки". Ее у нашего боксера "одолжили"... футболисты сборной Украины. Это произошло перед Евро-2016 и удачи команде Михаила Фоменко не принесло.

00:48. На ринг выходит Кшиштоф Гловацки.

00:50 Звучат гимны Украины и Польши.

00:57 БОЙ НАЧАЛСЯ!

1-й раунд Традиционная разведка боем - Усик пользуется преимуществом в росте и размахе рук, держит соперника на дистанции. Состоялся обмен несколькими ударами.

2-й раунд С самого начала раунда Гловацки начал прессинговать соперника, вошел в клинч, попытался атаковать с близкого расстояния. Украинец намеренно отдал сопернику инициативу, держится достойно.

3-й раунд Гловацки накручивает темп - Усик достойно отвечает. Возможно, у украинца даже больше ударов, чем у соперника, и это уже принесло практический успех, рассечение у поляка.

Графика показывает, что после трех раундов счет 30:28 в пользу Усика.

4-й раунд Первый тревожный звоночек. В середине раунда Гловацки сумел прижать соперника к канату и нанес ряд опасных ударов. Усик сумел увернуться выбежать из угла. "Физика" пока не подводит Усика.

Гловацки сократил разницу в счете - 39:38 в пользу Усика.

5-й раунд Польские болельщики заметно оживились, гонят вперед своего боксера. Тем не менее, Усик пока уверенно держится в ринге.

По мнению экспертов, счет равный - 48:48

6-й раунд В самом конце раунда поляк попал под град ударов Усика, но вновь выдержал. Даже демонстративно развел руки перед украинцем после гонга. Первую половину боя украинец провел несомненно лучше.

7-й руанд Достаточно спокойный раунд, по сравнению с другими, в середине боя. Тем не менее. напряжение явно нарастает. Впереди - самое интересное...

8-й раунд Гловацки вновь и вновь пытается загнать украинца в угол и нанести решающий удар, но наш спортсмен регулярно блокирует эти атаки и выходит из угла без потерь. Похоже, прогноз Виталия Кличко - Усик победит по очкам - может стать самым верным.

9-й раунд Некое подобие атаки получилось у Гловацки, но ничего более, кроме ударов по затылку и корпусу пока еще действующему чемпиону мира не удается.

10-й раунд В концовке боя Усик имеет все более и более заметное преимущество. Раунд ознаменовался целым рядом точных и увесистых ударов украинского боксера.

11-й раунд Поляк уже просто не выдерживает темпа и мощи украинца. В середине раунда Усик нанес ряд ударов по абсолютно беззащитному сопернику. Исход боя уже предрешен...

12-й раунд Упал Александр на ринг в начале 3-минутки, но судья не стал считать нокдаун - украинец подскользнулся. В концовке украинец продолжл избивать соперника.

Слово - за судьями.

Судьи выставили оценки - 119:109, 117:111, 117:111.

УСИК - ЧЕМПИОН МИРА!!!!!

Спасибо за внимание!

До свидания!