Польский боксер Гловацки: "Усик не такой крутой, каким себя представляет"
13:26, 16 сентября 2016Бокс
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Накануне чемпионского боя польский боксер вновь выразил уверенность в своей победе.
Бой Гловацки - Усик состоится завтра / ringpolska.pl
Польский боксер Кшиштоф Гловацки считает, что ему по силам справиться с украинцем Александром Усиком в завтрашнем бою за звания чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. Об этом сообщает BoxingScene.
"Значит, Усик не такой крутой, каким он себя представляет. Если ему нужен психолог, то ему не хватает уверенности и ментальной силы. Мне же психолог не нужен. Единственный мой психолог – это моя голова", - сказал Гловацки.
Как сообщал УНИАН, бой Усик-Гловацки состоится завтра, 17 сентября, в Гданьске.
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