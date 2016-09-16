Польский боксер Гловацки: "Усик не такой крутой, каким себя представляет"

Польский боксер Кшиштоф Гловацки считает, что ему по силам справиться с украинцем Александром Усиком в завтрашнем бою за звания чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе. Об этом сообщает BoxingScene.

"Значит, Усик не такой крутой, каким он себя представляет. Если ему нужен психолог, то ему не хватает уверенности и ментальной силы. Мне же психолог не нужен. Единственный мой психолог – это моя голова", - сказал Гловацки.

Как сообщал УНИАН, бой Усик-Гловацки состоится завтра, 17 сентября, в Гданьске.