Бой Усик — Гловацки покажет ведущий британский телеканал Sky Sports

Ведущий британский телеканал Sky Sports выкупил права на трансляцию боя за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе между поляком Кшиштофом Гловацки и украинцем Александром Усиком, сообщает Boxing news.

Внимание к этому бою со стороны такого серьезного игрока боксерского телевизионного ринге свидетельствует о большом интересе к этому бою, в частности, в Великобритании.

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Ведь Sky Sports не так уж и часто транслирует поединки, в которых не принимают участие британские боксеры. Даже если это бои с участием звезд мирового бокса.

Как сообщал УНИАН, бой Усик-Гловацкий состоится в эту субботу, 17 сентября, в Гданьске (Польша).