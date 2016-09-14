Кличко никогда не думал о завершении карьеры после поражения от Фьюри
13:50, 14 сентября 2016Бокс
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Украинец намерен вернуть обратно свои чемпионские пояса.
klitschko-brothers.com
Экс-чемпион мира украинский супертяжеловес Владимир Кличко заявил, что ему не приходили мысли о завершении спортивной карьеры после поражения от британца Тайсона Фьюри и он намерен вернуть обратно свои чемпионские пояса, сообщает Братство Кличко.
"Я никогда не думал о завершении карьеры после поражения от Фьюри. Да, появлялись мысли, что может быть это только сон, мне снится, что я потерял свои пояса, но за первые дни я осознал всю ситуацию, понял, что катастрофы нет и просто воспользовался имеющимся пунктом контракта о проведении реванша", — заявил Владимир Кличко.
Как сообщал УНИАН, матч-реванш Кличко — Фьюри состоится 29 октября в Манчестере (Англия).
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