Кличко никогда не думал о завершении карьеры после поражения от Фьюри

Экс-чемпион мира украинский супертяжеловес Владимир Кличко заявил, что ему не приходили мысли о завершении спортивной карьеры после поражения от британца Тайсона Фьюри и он намерен вернуть обратно свои чемпионские пояса, сообщает Братство Кличко.

"Я никогда не думал о завершении карьеры после поражения от Фьюри. Да, появлялись мысли, что может быть это только сон, мне снится, что я потерял свои пояса, но за первые дни я осознал всю ситуацию, понял, что катастрофы нет и просто воспользовался имеющимся пунктом контракта о проведении реванша", — заявил Владимир Кличко.

Как сообщал УНИАН, матч-реванш Кличко — Фьюри состоится 29 октября в Манчестере (Англия).