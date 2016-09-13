Усик вылетел в Польшу на бой за титул чемпиона мира

Официальный претендент на чемпионский титул WBO в весе до 90,7 кг Александр Усик отправился в Польшу, где в ближайшую субботу будет биться с обладателем пояса — Кшиштофом Гловацким, сообщает Братство Кличко со ссылкой на "Вести".

Вчера днем Усик вылетел из киевского аэропорта "Борисполь" в Варшаву. В столице Польши украинский боксер сделал пересадку на рейс до Гданьска, где и состоится чемпионский бой.

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"Лагерь был необычный — и физподготовка и спарринги — в Буковеле. Но это пошло на пользу! Спарринги прошли в лучшем виде. Слава Всевышнему — обошлось без травм. Ждите нас в воскресенье с поясом", — оптимистично рассказал менеджер боксера Александр Красюк.

Правда, американцы Антонио Тарвер и Эдди Чемберс, которых ждали в Украине, в лагере Усика так и не появились. "Почему? Спросите Башира", — ответил Красюк.

Как сообщал УНИАН, бой Усик-Гловацки состоится 17 сентября в Гданське.