"У Фьюри поломалась машина": британский боксер проигнорировал пресс-конференцию, посвященную бою с Кличко

Британский боксер Тайсон Фьюри отсутствовал на пресс-конференции в Лондоне накануне матча-реванша с Владимиром Кличко, сообщает издание Mirror.

По словам промоутер спортсмена Мика Хеннесси, отсутствие британца было связано с тем, что у него сломалась машина. "У Тайсона были проблемы с траффиком, а затем его машина сломалась. Мы говорили с ним один раз, но потом у него села батарея на телефоне", - сказал Хеннесси.

Вместе с тем, на пресс-конференции присутствовал дядя и тренер боксера Питер Фьюри. По его словам, его подопечный сейчас находится в оптимальной форме.

"Тайсон Фьюри – один из лучших боксеров-тяжеловесов в мире. Мы очень ждем этого боя. Фьюри тщательно готовится к поединку, его подготовка проходит в хорошем темпе, он тренируется два раза в день и набирает форму. Могу сказать, что даже сейчас Фьюри находится в отличной форме.

Это будет невероятно интересный поединок, в котором решится буквально все. После этого боя мы увидим, кто самый лучший в мире, ведь встретятся два сильнейших противника. Не важно, что случится на ринге, я все равно поздравлю лучшего боксера. Я верю в то, что Тайсон – самый лучший. Он уникален, и он уверен в своем будущем выступлении", - цитирует Фьюри-старшего Xsport.ua.

Напомним, во время пресс-конференции Владимир Кличко заявил, что готов ждать встречи с Фьюри на ринге столько, сколько потребуется.