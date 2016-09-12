Кличко перед боем с Фьюри: "Чувствую себя намного лучше, когда толпа настроена против меня"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Владимир Кличко во время пресс-конференции в Лондоне заявил, что очень ждет повторного боя с Тайсоном Фьюри и решительно настроен на то, чтобы вернуть себе чемпионский титул. Слова украинского боксера приводит сайт XSport.ua.

"Мне очень нравится ситуация, в которой я сейчас нахожусь. Мне очень нравится испытание, которое стоит передо мной. Бой, который состоялся в ноябре, стал для меня отличным опытом и невероятной мотивацией для дальнейшей работы. Я сосредоточен на своей цели, и я намерен вернуть свои титулы", - заявил Кличко.

Он также отметил отсутствие Фьюри на пресс-конференции, добавив, что главное - чтобы британец вовремя появился не в зале для СМИ, а на ринге.

"Фьюри сейчас нет на пресс-конференции, но я надеюсь, что мы встретимся с ним на ринге. Хотя я не удивлюсь, если он внезапно появится из ниоткуда, начнет петь какие-то песни и скакать в костюме Бэтмена.

Я прекрасно понимаю, когда в жизни спортсмена случаются травмы, когда он не может прийти из-за семейных обстоятельств или других событий в жизни. Я все понимаю, и я буду ждать столько, сколько понадобится. Это будет непростое противостояние. Я жажду мести. Я жду этого поединка, а не очередной встречи на пресс-конференции. Я желаю команде Фьюри удачи и успешной подготовки к следующей встрече", - сказал украинский боксер.

Кличко также отметил, что он преисполнен азарта от того, что будет боксировать в Манчестере перед зрителями, которые будут болеть не за него, а за Фьюри.

"Я не волнуюсь из-за предстоящего боя. Вы знаете, у меня был достаточно большой перерыв в карьере, не было таких сильных соперников. Я давно не боролся, защищая предыдущие титулы. Но, во всяком случае, я готов к бою с Фьюри. Я сделал выводы со времен предыдущей встречи. Я полон азарта и с нетерпением жду нашего поединка. Что бы не случилось на ринге, я готов к этому и встречу это с высоко поднятой головой. У меня есть цель, все остальное – второстепенно, и меня не волнует.

Однажды я боксировал в Германии против немца Акселя Шульца, который пользовался невероятной поддержкой местных болельщиков. Где-то 95% зрителей были против меня. Тем не менее, я чувствовал себя намного лучше, когда ощущал, что толпа настроена против меня. Это меня мотивировало и заводило. Я обожаю это чувство. Я готов боксировать не дома", - подчеркнул Кличко.

Напомним, бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри должен состояться 29 октября в "Манчестер-Арене".