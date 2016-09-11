Боксер Головкин защитил титулы чемпиона мира в среднем весе

В Лондоне состоялся титульный бой за звание чемпиона мира по боксу по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе где казахстанец Геннадий Головкин победил британца Келли Брука.

Бой завершился досрочно, в пятом раунде.

Головкин имел полное преимущество над соперником начиная с первого раунда. Чем больше затягивался бой, тем сложнее становилось положение Брука, которому было все труднее уворачиваться от ударов соперника. В итоге, в пятом раунде, когда Головкин продолжил прессинговать у канатов и нанес большее количество ударов по сопернику, угловые британца выбросили белое полотенце - поражение техническим нокаутом.

Таким образом, Головкин одержал 36-ю победу в карьере на профессиональном ринге. Спортсмен по-прежнему не знает поражений в своей карьере.