Бокс, Головкин - Брук, бой за титулы чемпиона мира: видео онлайн-трансляция

10 сентября на одной из крупнейших арен в Европе состоится вечер бокса.

На лондонской арене О2 встретятся чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе 34-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин (35-0, 32 KO) и 30-летний британец Кэлл Брук (36-0, 25 КО), чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF. На кону стоят все титулы Геннадия Головкина.

Заслуживающим внимания является тот факт, что до этого поединка ни один из боксеров не имел поражений.

Прямая трансляция вечера бокса из Лондона начнется в 23:05.

ТВ-трансляцию боя смотрите на канале "2+2".