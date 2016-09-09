Бой-реванш Кличко с Фьюри снова оказался под угрозой срыва
Британское антидопинговое агентство (UKAD) хочет провести слушания по делу Фьюри до даты боя.
Британское антидопинговое агентство (UKAD) намерено провети слушания по делу Тайсона Фьюри до даты проведения повторного боя Фьюри - Кличко, сообщает Boxing news.
UKAD в июне дисквалифицировало Тайсона Фьюри за то, что в его допинг-тестах были найдены следы запрещенного препарата нандролона. Затем агентство временно приостановило его дисквалификацию до проведения слушаний, а сейчас изменило свое решение по дате проведения этих слушаний.
Если раньше планировалось, что слушания по допинговому делу Тайсона Фьюри состоятся после его матча-реванша с Владимиром Кличко, то после официального подтверждения даты боя (29 октября) функционеры приняли решение провести слушания до боя.
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"В ситуации со снятием временной дисквалификации, Агентство считает, что ситуация должна быть полностью прояснена прежде, чем обвинявшийся в нарушении антидопинговых правил атлет снова будет выступать", - так объясняет свою позицию UKAD.
Как сообщал УНИАН, бой Фьюри - Кличко должен состояться 29 октября в Манчестере. Первоначально бой должен был состояться 9 июля, но был перенесен из-за травмы Фьюри.
Владимир Кличко потерял все свои титулы чемпиона мира в ноябре, проиграв в бою Фьюри единогласным решением судей - по очкам.