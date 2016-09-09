Бой-реванш Кличко с Фьюри снова оказался под угрозой срыва

Британское антидопинговое агентство (UKAD) намерено провети слушания по делу Тайсона Фьюри до даты проведения повторного боя Фьюри - Кличко, сообщает Boxing news.

UKAD в июне дисквалифицировало Тайсона Фьюри за то, что в его допинг-тестах были найдены следы запрещенного препарата нандролона. Затем агентство временно приостановило его дисквалификацию до проведения слушаний, а сейчас изменило свое решение по дате проведения этих слушаний.

Если раньше планировалось, что слушания по допинговому делу Тайсона Фьюри состоятся после его матча-реванша с Владимиром Кличко, то после официального подтверждения даты боя (29 октября) функционеры приняли решение провести слушания до боя.

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"В ситуации со снятием временной дисквалификации, Агентство считает, что ситуация должна быть полностью прояснена прежде, чем обвинявшийся в нарушении антидопинговых правил атлет снова будет выступать", - так объясняет свою позицию UKAD.

Как сообщал УНИАН, бой Фьюри - Кличко должен состояться 29 октября в Манчестере. Первоначально бой должен был состояться 9 июля, но был перенесен из-за травмы Фьюри.

Владимир Кличко потерял все свои титулы чемпиона мира в ноябре, проиграв в бою Фьюри единогласным решением судей - по очкам.