Британский супертяжеловес Прайс ставит на победу Фьюри в матче-реванше с Кличко

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс считает своего соотечественника Тайсона Фьюри фаворитом в матче-реванше с украинцем Владимиром Кличко, сообщает Вoxing news со ссылкой на World Boxing News.

“Если бой состоится, я думаю, что Фьюри снова победит. Мне кажется, он нашел противоядие стилю Кличко. Со времен их первого боя Владимир стал на год старше и уже давно не выходил в ринг. Он всегда был довольно-таки активным чемпионом, всегда регулярно боксировал, так что столь продолжительный простой точно не пойдет ему на пользу. То же можно сказать и о Фьюри, ведь мы не знаем, как он следил за собой во время этого простоя. Но он моложе и свежее, так что, думаю, он выиграет снова”, - сказал Дэвид Прайс.

Читайте такжеФьюри снова пообещал побить Кличко в бое-реванше

Бой-реванш Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри запланирован на 29 октября в Манчестере. Первоначально бой должен был состояться 9 июля, но был перенесен из-за травмы Фьюри.

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко потерял все свои титулы в ноябре, проиграв в бою Фьюри единогласным решением судей - по очкам.