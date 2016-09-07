Реванш Кличко - Фьюри состоится 29 октября

Бой между чемпионом мира британским боксером Тайсоном Фьюри и украинцем Владимиром Кличко состоится 29 октября в Манчестере, сообщил в своем Twitter дядя и тренер британского боксера Питер Фьюри.

"Реваш подтвержден! 29 октября в Манчестере", - написал Фьюри-старший.

Чуть позже сообщение с подтверждением новой даты и места боя появилось и на официальном сайте Виталия и Владимира Кличко.

Менеджер Кличко немецкий специалист Бернд Бенте отметил: "Команда Кличко очень рада, что после стольких отсрочек со стороны Фьюри, мы, наконец, можем подтвердить новую дату. Замечательно, что бой будет проведен, как и было запланировано раньше, в "Манчестер Арене". Это одно из лучших мест во всем мире, которое уже было свидетелем много великих битв. Мы знаем, что Владимир будет в лучшей форме 29 октября, и мы уверены в том, что он вернет себе чемпионские пояса в супертяжелом весе".

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"Я очень рад , что мы можем , наконец, вернуться к этому бою. Теперь мы можем сосредоточиться на подготовке и дать поклонникам то, что они заслуживают", - добавил также Питер Фьюри.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015-го года Кличко проиграл все свои титулы в бою с Фьюри по очкам - единогласным решением судей. Повторный поединок должен был состояться в июле, но был перенесен из-за травмы британского чемпиона мира.