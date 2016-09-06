Питер Фьюри пообещал обнародовать все детали контракта на бой с Кличко завтра утром

Все детали проведения боя-реванша за титул чемпиона чемпиона между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри будут объявлены завтра утром, 7 сентября, сообщил дядя и тренер чемпиона мира Питер Фьюри в своем Twitter.

"Как всегда задерживается подписание контракта, чтобы раскрыть все детали. Впрочем, теперь я могу констатировать большие бои. Ждите ресс-релиз завтра в 9 утра", - написал Фьюри-старший.

Читайте такжеФьюри предложил контракт, по которому заработает в 4 раза больше Кличко

Накануне Фьюри обещал обнародовать все детали предстоящего боя сегодня, 6 сентября.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015-го года Кличко проиграл все свои титулы в бою с Фьри по очкам - единогласным решением судей. Повторный поединок должен был состояться в июле, но был перенесен из-за травмы британского чемпиона мира.