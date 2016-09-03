Кличко-старший: "Гловацки – боксер из Лиги чемпионов, но Усик должен победить"

Поляк Кшиштоф Гловацки — самый сильный соперник среди тех, с кем до сих пор встречался Александр Усик, заявил почетный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко, сообщает klitschko-brothers.com.

"Мне этот поединок напоминает бой против британца Херби Хайда в июне 1999 года, — говорит Кличко. — Это был мой первый бой за звание чемпиона мира на профессиональном ринге, я полетел в Лондон драться с действующим чемпионом. И неожиданно для многих нокаутировал Хайда уже во втором раунде.

Читайте такжеПитер Фьюри высоко оценивает шансы Усика в бою с Гловацки

Факт в том, что Гловацки — это самый сильный соперник для Саши в его профессиональной боксерской карьере. Поляк — боксер из Лиги чемпионов. Но как раз такие бои и дают понять настоящий уровень боксера. Уверен, что Александр, для которого это тоже будет первый бой за звание чемпиона мира на профессиональном ринге, завершит поединок яркой победой"

Как сообщал УНИАН, поединок Усик-Гловацки состоится 17 сентября в Гданське (Польша).