Фьюри предложил контракт, по которому заработает в 4 раза больше Кличко

Команда британского боксера Тайсона Фьюри хочет в одностороннем порядке пересмотреть условия контракта, который был подписан еще в прошлом году, сообщает Sport.ua.

В подписанном контракте на бой Владимир Кличко – Тайсон Фьюри, который состоялся в 2015 году, был пункт о матче-реванше в случае поражения Владимира. Там были четко прописаны условия проведения матча-реванша, в том числе финансовые. Но в этом году команда британца предложила их пересмотреть. По информации издания, сторона Фьюри настаивала на распределение доходов с боя 80 на 20% в свою пользу. То есть, по их мнению, Фьюри должен был получить гонорар в четыре раза больше, чем Кличко.

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Юридических прецедентов для этого не было – есть подписанный контракт, в котором все четко прописано. Команда Кличко была крайне озадачена подобным ультиматумом. Судя по всему, ответом на него и стало видео обращения Владимира на своих официальных каналах в соцсетях про подачу судебного иска на команду Тайсона Фьюри. Даже педантичный менеджер Владимира немец Берндт Бенте по этому поводу высказался вполне конкретно: «Эти условия абсолютно неприемлемы».

Наиболее вероятным исходом, в случае если команда Фьюри не пойдет на попятную, остается судебная тяжба. В таком случае Кличко-младший может лишить соперника чемпионских поясов без боя. Тем не менее, остается надежда на то, чо контракт на старых условиях все же будет подписан и бой состоится в намеченное время.

Ориентировочной датой поединка пока остается 29 октября, местом проведения – Манчестер.