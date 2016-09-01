Питер Фьюри высоко оценивает шансы Усика в бою с Гловацки

Дядя и тренер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри Питер Фьюри поделился своими ожиданиями от боя украинского тяжеловеса Александра Усика с поляком Кшиштофом Гловацки, сообщает Boxing News.

“Это будет хороший бой. Усик будет драться с чемпионом, который уже доказал свой класс. Я видел бой Усика где-то полтора года назад, и он выглядел хорошо. Он еще не дрался ни с кем особенным, но он талантлив. Так что я не удивлюсь, если он выйдет из этого боя победителем”, - сказал Питер Фьюри в интервью BaylorIC TV.

Как сообщал УНИАН, титульный бой Усик - Гловацки состоится 17 сентября в Гданське (Польша).