Усику не удалось привлечь к спаррингам знаменитого экс-чемпиона мира

Команде украинского тяжеловеса Александра Усика не удалось привлечь к спаррингам бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе американца Антонио Тарвера. Об этом в интервью BaylorIC TV сообщил тренер Александра Усика Джеймс Али Башир, сообщает boxingnews.com.ua.

По словам Али Башира, Тарвер поставил слишком высокие финансовые и организационные требования.

"Тарвер хотел слишком много денег и еще кое-что. Он хотел быть ко-мейн ивентом (боксировать во втором центральном бою турнира). Мы могли обеспечить ему место в андеркарте, но отнюдь не ко-мейн ивент. И мы не могли заплатить ему тех денег, которые он требовал за спарринги", — сказал Джеймс Али Башир.

Напомним, 17 сентября Александр Усик в Гданьске проведет чемпионский бой против Кшиштофа Гловацки.