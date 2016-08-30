Украинский боксер Ломаченко перейдет в более тяжелую весовую категорию

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко заявил, что практически гарантированно поднимется в легкий вес. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Boxing News, сообщает boxingnews.com.ua.

При этом, он добавил, что пока не знает, пойдет ли по весовым категориям дальше.

Читайте такжеЛомаченко вошел в десятку лучших боксеров мира в независимости от весовой категории"После 130 фунтов (59 кг, второй полулегкого веса) я практически на 100 процентов могу гарантировать переход в 135 фунтов (61,2 кг, легкий вес). А что будет потом, мне трудно сказать. Полусредний вес? Мы говорим о будущем, я не могу ответить на этот вопрос", — сказал Ломаченко.

Напомним, Василий Ломаченко провел на профессиональном ринге семь боев, шесть из которых выиграл. До этого он стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв золотые медали в Пекине-2008 и Лондоне-2012.