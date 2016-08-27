Усика и Гловацки рассудит американец Роберт Берд

Стала известна судейская бригада поединка между чемпионом мира в тяжелом весе поляком Кшиштофом Гловацки и претендентом на его титул украинцем Александром Усиком, сообщает Братство Кличко.

Рефери в поединке Александр Усик — Кшиштоф Гловацки будет опытный рефери Роберт Берд (США). Судьи – Аделаида Берд (США), Ференц Будаи (Венгрия) и Микки Вэнн (Великобритания). Супервайзер боя – Иштван Ковач (Венгрия).

Как сообщал УНИАН, бой Гловацки - Усик состоится 17 сентября в Гданьске (Польша).