Боксеры Усик и Гловацки провели дуэль взглядов (видео)

Украинский боксер Александр Усик вместе с поляком Кшиштофом Гловацки дуэль взглядов накануне их поединка, который должен состояться в Гданьске 17 сентября. Об этом сообщает ТСН.

Кроме того, Усик заявил, что ему не понадобится все 12 раундов для победы над оппонентом.

"Да, я не боксировал в бою 12 раундов никогда. Но ничего страшного - мне не нужно 12 раундов боксировать для того, чтобы победить.

Видел ли я бои Гловацки? Да, видел, и не один бой. Я проделал очень много работы и продолжаю делать. Я готовлюсь всегда, на каждый свой поединок, на все 12 раундов. Но мне кажется, что я отдаюсь на тренировках так, что готов пройти и 15 раундов. Увидите 17 числа, насколько я буду готов", - сказал Усик.

Напомним, бой между Интерконтинентальным чемпионом по версии WBO Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBO Кшиштофом Гловацки состоится 17 сентября на "Эрго Арене" в Гданьске.