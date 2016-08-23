Менеджер Владимира Кличко: "Команда Фьюри хочет увильнуть от боя-реванша"

Поведение британца Тайсона Фьюри и его команды свидетельствует о том, что они хотят избежать проведения боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко. Об этом в интервью Daily Star заявил менеджер Кличко Бернд Бенте, сообщает boxingnews.com.ua.

"Раньше они говорили, что все хорошо — контракт они подписали еще много месяцев назад. Но теперь команда Фьюри хочет увильнуть от реванша с Кличко — таково мое внутреннее ощущение. Подписав контракт, они были рады его условиям, а тут вдруг начинают требовать пересмотра условий, выдвигая неприемлемые требования.

Читайте такжеВладимир Кличко заявил о намерении подать в суд на ФьюриИх требования смехотворны, они просто немыслимы — они хотят изменить практически все. Так что мое ощущение таково, что они просто хотят увильнуть от боя”, — сказал Бенте.

Напомним, бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри должен состояться 29 октября. Оба боксера ведут подготовку к поединку, но сторона Фьюри до сих пор официально не подтвердила эту дату боя.