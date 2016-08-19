Боксер Фьюри пообещал "большие новости" в ближайшие дни

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри анонсировал "большие новости" в ближайшие несколько дней. Об этом он сообщил на своей странице в twitter.

"Ожидайте больших новостей в ближайшие несколько дней!", — написал Тайсон Фьюри.

Издание boxingnews.com.ua допускает, что под угрозой суда команда Фьюри решила не идти на конфронтацию с Владимиром Кличко, и уже в ближайшие дни может официально объявить ​​дату и место проведения их реванша.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Кличко выразил намерение подать в суд на команду Фьюри, чтобы защитить свои права на бой-реванш c британцем.