Боксер Фьюри пообещал "большие новости" в ближайшие дни
14:26, 19 августа 2016Бокс
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Британский боксер может подтвердить дату и место боя с украинцем Владимиром Кличко.
Фьюри пообещал большие новости / @tyson_fury
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри анонсировал "большие новости" в ближайшие несколько дней. Об этом он сообщил на своей странице в twitter.
"Ожидайте больших новостей в ближайшие несколько дней!", — написал Тайсон Фьюри.
Издание boxingnews.com.ua допускает, что под угрозой суда команда Фьюри решила не идти на конфронтацию с Владимиром Кличко, и уже в ближайшие дни может официально объявить дату и место проведения их реванша.
Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Кличко выразил намерение подать в суд на команду Фьюри, чтобы защитить свои права на бой-реванш c британцем.
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