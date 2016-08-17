Владимир Кличко заявил о намерении подать в суд на Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что подает в суд на британца Тайсона Фьюри. Об этом Кличко заявил на своей странице в Facebook.

"К сожалению, команда Фьюри неоднократно пыталась изменить сроки уже подписанного контракта и это продолжается бесконечно. Чтобы защитить мои права и наконец-то договориться о реванше, я вынужден обратиться в суд", – сказал Кличко в своем видеобращении.

Как сообщал УНИАН, предварительно бой-реванш Кличко-Фьюри должен состоиться 29 октября. Однако команда британского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO подтверждает эту дату лишь на устном уровне.