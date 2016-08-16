Перчатки Мохаммеда Али продали за 600 тысяч долларов

Перчатки легендарного боксера Мохаммеда Али, в которых он провел в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в 1971 году свой знаменитый поединок против Джо Фрейзера, были проданы на аукционе за 600 тысяч долларов, сообщает фан-клуб братьев Кличко.

Лот продал коллекционер Джефф Розенберг, владеющий большим количеством вещей легендарного боксера, ушедшего из жизни в этом году.

Ожидалось, что нынешняя стоимость купленных в 2014 году за 388 375 долларов перчаток превысит 1 миллион долларов, однако по факту перчатки были проданы за 606 375 долларов, что на 218 тысяч долларов дороже их изначальной цены для коллекционера.

Как сообщал УНИАН, Мохаммед Али скончался 4 июля на 75-м году жизни в одной из больниц Финикса.