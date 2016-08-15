Фьюри снова пообещал побить Кличко в бое-реванше

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO Тайсон Фьюри уверен в своей победе над Владимиром Кличко в бое-реванше, который запланирован на 29 октября. Об этом сообщает официальный фан-клуб братьев Кличко, ссылаясь на Boxingscene.

"Я с нетерпением ожидаю предстоящего боя. Чувствую себя отлично. Я побил его в прошлый раз, и я задам ему еще большую трепку в предстоящем бою. Мы вместе работаем над октябрьской датой поединка, и я уже тренируюсь.

Я готов драться с кем угодно. Но на данный момент на моем радаре нет никого, кроме Кличко. Я вновь побью его. В этом дивизионе у меня есть много вариантов", - заявил Фьюри.

Напомним, сегодня Фьюри начал тренировки для проведения боя с Владимиром Кличко. Окончательно дата поединка еще не определена.