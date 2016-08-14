Мейвезер ищет молодых талантливых боксеров на Олимпиаде в Рио
22:58, 14 августа 2016Бокс
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Легендарный боксер занимается раскруткой своей промоутерской компании.
Мейвезер отправился в Рио / sport-xl.org
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер прилетел в Рио-де-Жанейро, чтобы понаблюдать за молодыми талантливыми боксерами.
"Занимаюсь скаутингом будущих чемпионов", - написал Мейвезер на своей странице в Instagram под фотографией, где он наблюдает за одним из боев.
Напомним, Мейвезер завершил активную боксерскую карьеру в сентябре 2015 года. С 2007 года он является владельцем собственной промоутерской компании.
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