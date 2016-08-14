Мейвезер ищет молодых талантливых боксеров на Олимпиаде в Рио

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер прилетел в Рио-де-Жанейро, чтобы понаблюдать за молодыми талантливыми боксерами.

"Занимаюсь скаутингом будущих чемпионов", - написал Мейвезер на своей странице в Instagram под фотографией, где он наблюдает за одним из боев.

At the Olympics scouting future boxing champions. #TMT #olympics #rio2016 #brazil #tmt WWW.MAYWEATHERPROMOTIONS.COM Follow @mayweatherpromotions Фото опубликовано Floyd Mayweather (@floydmayweather) Авг 13 2016 в 5:09 PDT

Напомним, Мейвезер завершил активную боксерскую карьеру в сентябре 2015 года. С 2007 года он является владельцем собственной промоутерской компании.