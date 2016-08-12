Фьюри подтвердил возвращение к тренировкам для подготовки к реваншу с Кличко
23:47, 12 августа 2016Бокс
751
Бой должен состояться 29 октября, но официально дата поединка пока не подтверждена.
Фьюри подвердил начало подготовки к реваншу с Кличко / @tyson_fury
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри подтвердил, что со следующей недели возобновляет подготовку к реваншу с Владимиром Кличко. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
"На следующей неделе возвращаюсь к постоянным тренировкам для подготовки к реваншу с Кличко, которые будут включать работу три дня в неделю и пробежку в воскресенье утром" — написал Фьюри.
Напомним, реванш Кличко — Фьюри должен состояться 29 октября. Однако команда Фьюри подтверждает эту дату лишь на устном уровне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter