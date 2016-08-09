Допинговое дело Фьюри не помешает проведению боя-реванша с Кличко
15:36, 09 августа 2016Бокс
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Слушания по допинговому делу назначены на ноябрь нынешнего года.
Слушания по делу Фьюри пройдут после его боя с Кличко / skysports.com
Слушания по допинговому делу чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, которые могут закончиться дисквалификацией британского спортсмена, намечены на ноябрь, сообщает boxingnews.com.ua.
Это означает, что дело не сможет помешать проведению бою-реваншу Фьюри с Владимиром Кличко в конце октября.
Ожидается, что бой между украинцем и британцем состоится 29 октября. Команда Владимира Кличко давно подтвердила эту дату, а команда Тайсона Фьюри регулярно делает это на устном уровне.
Также напомним, что Тайсон Фьюри уже начал подготовку к бою с Владимиром Кличко.
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