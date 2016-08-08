Команда Тайсона Фьюри подтвердила дату боя-реванша с Владимиром Кличко

Дядя и тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри заверил, что бой-реванш его племянника с украинцем Владимиром Кличко состоится, как и планировалось, 29 октября. Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

"Да, Тайсон будет драться 29 октября", — сказал Питер Фьюри в комментарии Boxing News And Views. При этом он не сообщил, состоится ли этот бой в Манчестере, как планировалось ранее.

Кроме того, тренер добавил, что Тайсон Фьюри уже начал активную подготовку к бою-реваншу с Кличко

Стоит отметить, что команда Фьюри и ранее называла 29 октября в качестве даты боя, но официального подтверждения с их стороны пока не последовало.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Кличко выражал недовольство в связи с тем, что команда Фьюри не подтверждала дату боя-реванша.