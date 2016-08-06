Владимир Кличко напомнил о юбилее своей победы в Олимпийских играх

20:00, 06 августа 2016
Бокс
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Легендарный боксер пожелал удачи сборной Украины на Играх в Рио.

Кличко напомнил о своей победе на Играх-2016 / К2

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко напомнил о юбилее своей победы на Олимпийских играх. Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Twitter.

"Этот момент 20 лет назад изменил мою жизнь. Я желаю олимпийцам удачи и пусть победит сильнейший", – написал Кличко, приложив свое фото, датированное 1996 годом.

Напомним, 4 августа 1996 года он завоевал золотую медаль в супертяжелом весе на Олимпийских играх в Атланте. В финальном матче Владимир Читайте такжеВладимир Кличко поддержал идею допустить на Олимпиаду профессионаловпобедил Паэа Вольфграмма из Тонги со счетом 7:3.

Владимир Кличко завоевав золотую медаль, стал, таким образом, первым человеком европеоидной расы, сумевшим завоевать Олимпийский титул в супертяжелом весе.

После этого украинец перешел в профессиональный бокс, где через несколько лет стал абсолютным чемпионом мира.

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