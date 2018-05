Владимир Кличко напомнил о юбилее своей победы в Олимпийских играх

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко напомнил о юбилее своей победы на Олимпийских играх. Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Twitter.

"Этот момент 20 лет назад изменил мою жизнь. Я желаю олимпийцам удачи и пусть победит сильнейший", – написал Кличко, приложив свое фото, датированное 1996 годом.

This moment, 20 years ago, changed my life for the best. I wish the Olympians good luck and may the best win. #goldpic.twitter.com/otHLseRJJu