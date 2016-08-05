Менеджер Фьюри: "На 100 процентов уверен, что мы организуем второй бой с Кличко"

Менеджер чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBO Тайсона Фьюри Мик Хеннесси заявил, что скандал с якобы употреблением допинга не помешает организовать реванш против украинца Владимира Кличко. Об этом сообщает Tribuna.ua, ссылаясь на ESPN.

"Сейчас много споров по поводу этого скандала с допингом, на котором якобы был пойман Тайсон. Я заявляю вам со всей уверенностью, что никто и никогда мне не сообщал о том, что у Фьюри найден запрещенный препарат в организме. Такого не было. И скрывать нам было нечего.

Проделана масса работы над реваншем. Мы говорим о боксере, который совершил нечто невероятное год назад в Германии. И есть множество людей, которым это не понравилось. Но они нам не помешают. Я на 100 процентов уверен, что мы организуем второй бой.

Мы все еще работаем над датой 29 октября. От даты зависит весь тренировочный процесс боксера. Потому мы подстраиваем все под нее. Что касается допинг-тестов, то UKAD тестирует нас регулярно. Последние тесты Фьюри сдавал 24 июня", – сказал Хенесси.

Читайте такжеВременная дисквалификация Тайсона Фьюри отменена - тренер боксераВ конце июня британское издание Mirror сообщило, что в допинг-пробах британца, взятых в феврале-марте 2015 года, были найдены следы запрещенного препарата – нандролона, который является анаболическим стероидом.

Недавно Фьюри подал в суд на UKAD в связи с тем, что информация о возможном применении им допинга просочилась в СМИ. Позже тренер Фьюри сообщил, что UKAD отменила временную дисквалификацию боксеров из-за подозрений в употреблении допинга.

Как сообщал УНИАН, команда Тайсона Фьюри до сих пор не подтвердила дату боя-реванша против Кличко. Предварительно, поединок должен состояться 29 октября в "Манчестер-Арене".