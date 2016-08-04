Временная дисквалификация Тайсона Фьюри отменена - тренер боксера

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отменило временную дисквалификацию боксера Тайсона Фьюри из-за подозрений в употреблении допинга. Об этом сообщил на своей странице в Twitter дядя боксера Питер Фьюри.

"Временное отстранение UKAD отменено. Тайсон Фьюри и Хьюи Фьюри имеют право драться до заседания трибунала", – написал Питер Фьюри в твиттере.

Ранее UKAD заявляла на своем сайте о временной дисквалификации братьев Фьюри. Она наложена в связи с наличием в их организмах запрещенного вещества.

Перед этим Фьюри подал в суд на UKAD за разглашение неправдивой информации о том, что в начале 2015 года в его допинг-пробах были обнаружены следы запрещенного препарата нандролона.

Отметим, что Владимир Кличко надеется, что из-за скандала с допингом у Фьюри не заберут титулы и отдадут ему — Владимира это не устраивает, он хочет провести реванш и надеется, что вопросов с допингом не будет на их пути.

Как сообщал УНИАН, команда Тайсона Фьюри до сих пор не подтвердила дату боя-реванша против Кличко. Предварительно, поединок должен состояться 29 октября в "Манчестер-Арене".