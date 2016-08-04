Фьюри временно дисквалифицировали – подозревают в применении допинга

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и его брат Хьюи временно дисквалифицированы из-за подозрения в применении допинга, сообщает UKAD.

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"В ответ на публичные замечания представителей Тайсона и Хьюи Фьюри, UKAD подтверждает, что 24 июня 2016 года обоим боксерам были предъявлены обвинения в связи с наличие запрещенного вещества. Обязательное временное отстранение наложено в соответствии со статьей 7.9.1 UKAD", - говорится в сообщении.

Ранее Фьюри заявил, что информация о его положительном допинг-тесте не должна была просочиться в прессу.

Напомним, ранее Фьюри подал в суд на UKAD за разглашение неправдивой информации о том, что в начале 2015 года в его допинг-пробах были обнаружены следы запрещенного препарата нандролона.

Отметим, что Владимир Кличко надеется, что из-за скандала с допингом у Фьюри не заберут титулы и отдадут ему — Владимира это не устраивает, он хочет провести реванш и надеется, что вопросов с допингом не будет на их пути.

Как сообщал УНИАН, команда Тайсона Фьюри до сих пор не подтвердила дату боя-реванша против Кличко. Предварительно, поединок должен состояться 29 октября в "Манчестер-Арене".