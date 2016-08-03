Мексиканец Салидо хочет больше денег за бой-реванш с Ломаченко

Мексиканский боксер Орландо Салидо не согласен проводить бой-реванш против украинца Василия Ломаченко за ту сумму денег, что ему предлагают. Об этом рассказал советник мексиканца Шон Гиббонс, сообщает BoxingScene.

"Орландо Салидо вернулся в тренажерный зал, где проводит легкие тренировки. Он хочет вернуться в ноябре и желает драться с Ломаченко. Но Салидо много раз говорил, что бой должен быть хорошо оплачен. Он победил в первый раз и чувствует, что может сделать это снова. Его последние четыре выхода на ринг были "боями года". Каждый из них", - заявил Гиббонс.

Читайте такжеЛомаченко вошел в десятку лучших боксеров мира в независимости от весовой категории"Нам предлагают маленький гонорар. Возможно, они должны много денег по контракту Ломаченко, но надо найти способ заплатить и Салидо. Тогда он будет счастлив нанести Ломаченко новое поражение", - добавил советник боксера.

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Орландо Солидо свой второй бой в профессиональной карьере. До сих пор это единственное поражение украинца, после него он выиграл пять следующих поединков.

Ломаченко несколько раз выражал желание встретиться с Солидо в бою-реванше.