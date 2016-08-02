Бывший соперник Мейвезера избил чиновников боксерской федерации ЮАР

Южноафриканский боксер Филип Нду (37-5, 34 КО) после неудачной попытки вернуться на ринг устроил массовое побоище, в результате которого пострадали сотрудники местной Федерации бокса. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на PowerSport.

39-летний Нду потерял контроль над собой после того, как Федерация бокса ЮАР (BSA) по медицинским причинам отклонила его заявку на получение новой лицензии.

Африканец, выступающий на профи-ринге с 1997 года, в родном Тхохояндоу должен был отбоксировать с малавийцем Чимвемве Чиотхой.

Нду был снят с боя, но появился на церемонии взвешивания и напал на одного из представителей BSA Арчи Мингва. Когда другие должностные лица Федерации попытались вмешаться, Филип переключился на них, избивая чиновников серией тяжелых ударов.

Лагерь Нду извинился за инцидент, но в BSA отказались принять покаяние боксера, настаивая на том, что хулиган должен понести уголовное и дисциплинарное наказание.

В 2003 году Филип Нду продержался семь раундов в бою с легендарным Флойдом Мейвезером, для которого та победа стала 30-й в карьере.