Фьюри возмущен попаданием в прессу информации о его положительном допинг-тесте

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что информация о его положительном допинг-тесте не должна была просочиться в прессу. Об этом сообщает фан-клуб братьев Кличко.

По словам Фьюри, в Британском антидопинговом агентстве (UKAD) ранее признавали, что скорее всего запрещенные вещества попали в его организм посредством некачественных пищевых добавок.

Напомним, ранее Фьюри подал в суд на UKAD за разглашение неправдивой информации о том, что в начале 2015 года в его допинг-пробах были обнаружены следы запрещенного препарата нандролона.

Отметим, что Владимир Кличко надеется, что из-за скандала с допингом у Фьюри не заберут титулы и отдадут ему — Владимира это не устраивает, он хочет провести реванш и надеется, что вопросов с допингом не будет на их пути.

Как сообщал УНИАН, команда Тайсона Фьюри до сих пор не подтвердила дату боя-реванша против Кличко. Предварительно, поединок должен состояться 29 октября в "Манчестер-Арене".